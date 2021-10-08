Французский военный выложил на форуме российской игры секретные документы

Бывший танкист французской армии опубликовал в Сети секретное руководство по управлению танком Leclerc, чтобы выиграть спор на форуме компьютерной игры War Thunder. Об этом сообщает UK Defence Journal.
Инцидент произошел во время дискуссии пользователей по поводу представленных в игре характеристик танка.
Один из юзеров не удержался и рассказал, что был членом экипажа Leclerc S2. Затем он выложил часть секретного руководства по управлению танком, чтобы доказать свою правоту.
Чуть позже модераторы форума удалили его сообщение.
Танк Leclerc S2 в настоящее время находится на вооружении французской армии.
Это не первый подобный случай утечки засекреченных материалов на форуме War Thunder. Ранее один из пользователей опубликовал документ с характеристиками британского танка Challenger 2, чтобы улучшить точность его дизайна в игре.
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