МВФ наполягає на проведені аудиту діяльності НАБУ

Представники Міжнародного валютного фонду наполягають на необхідності якнайшвидшого проведення незалежного аудиту діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
Про це повідомила пресслужба бюро, пише УНН.
Як зазначається, директор НАБУ Семен Кривонос провів зустріч з делегацією МВФ, під час якої окрему увагу приділили необхідності якнайшвидшого проведення незалежного аудиту діяльності антикорупційного бюро за принципами прозорості та відкритості.
Також сторони обговорили створення експертної установи при НАБУ та можливість запровадження автономного прослуховування для антикорупційних детективів.
«Наостанок очільник Бюро розповів про нещодавні викриття на корупції колишніх та чинних топпосадовців», - вказала пресслужба.
Додамо, НАБУ готується до аудиту. Міжнародні експерти вже подали в Кабмін список кандидатів до комісії, яка перевірятиме НАБУ.
Директор НАБУ Семен Кривонос заявляв, що "дуже очікує" початок аудиту, який має виявити як сильні, так і слабкі сторони бюро.
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