Виробники молочної продукції в Україні повинні мати декларацію відповідності ЄС, - ЗМІ

З 12 серпня українським виробникам, які постачають молочну продукцію на ринок ЄС, необхідно мати документи про відповідність пакування європейським вимогам. Для кожного типу пакування передбачена декларація відповідності ЄС, а відсутність необхідної документації може створювати ризики затримки або неприйняття товару.

Про це інформує Dilo з посиланням на Іnfagro.

Новий регламент почав застосовуватися 12 серпня 2026 року та встановив єдині правила для всіх країн ЄС. Він поширюється на споживче, групове і транспортне пакування незалежно від матеріалу.

Для молочної галузі йдеться, зокрема, про пляшки, стаканчики, кришки, плівки для сирів, пергамент для масла, гофроящики та стретч-плівку.

Однією з ключових вимог стала декларація відповідності ЄС. Її готують на основі технічної документації, яка підтверджує відповідність пакування встановленим вимогам.

Окремого знака відповідності на самому пакуванні регламент не запроваджує — підтвердження здійснюється документально.

Вимоги поширюються і на запаси продукції, які були виготовлені раніше, якщо їх розміщують на ринку ЄС після 12 серпня 2026 року.

Для українських компаній це означає необхідність перевірити документацію не лише на основне пакування товару, а й на інші його елементи, які потрапляють на європейський ринок.

Для пакування, яке контактує з харчовими продуктами, також діють обмеження щодо вмісту пер- і поліфторалкільних речовин — PFAS.

Для виробників молочної продукції це особливо актуально для жиростійкого пергаменту для масла, паперових стаканчиків та картону із захисним покриттям. Зберігаються й обмеження щодо вмісту важких металів.

Імпортер у ЄС має перевіряти наявність декларації та технічної документації й бути готовим надати їх органам ринкового нагляду.

Наступний етап змін запланований на 2028 рік, коли має з'явитися єдине маркування ЄС для сортування відходів. Це потребуватиме оновлення частини етикеток.

Із 2030 року запроваджуватимуть вимоги до придатності пакування до переробки, частки переробленого пластику та мінімізації ваги й об'єму тари.

Зокрема, для контактного пакування з поліолефінів мінімальна частка переробленого пластику має становити 10%, для PET — 30%.

Також передбачені обмеження для окремих видів одноразового пластику, зокрема плівок для групування товарів у мультипаки та порційного пластикового пакування вершків у закладах харчування.

Для українських експортерів це означає, що витрати на адаптацію пакування до правил ЄС варто враховувати вже під час планування закупівель та оновлення дизайну на найближчі роки.