Польський священник закликав не перекладати провину за вчинок нападника-українця на всіх громадян України

Священник Адріан, який зазнав поранень унаслідок нападу з ножем у монастирі в Польщі, закликав вірян утриматися від узагальнень і не перекладати провину за вчинок нападника-українця на всіх громадян України.

Про це він сказав під час проповіді, пише Onet, повідомляє Цензор.НЕТ.

Через два дні після нападу з ножем, Ярославське абатство знову відкрилося для вірян. Отець Адріан вийшов до вірян із перев’язаними головою та рукою, а також з синцями на обличчі.

Він сказав, що прощає нападнику, наголосивши, що говорить це також від імені покійного отця Станіслава.

Священник Адріан закликав вірян молитися за загиблого отця та за здоров’я отця Марека, який досі бореться за своє життя в лікарні.

Також отець Адріан попросив молитися за нападника, щоб він "відчув благодать навернення".

"Йому найбільше потрібна ця молитва. Ми повинні подолати зло, яке сталося тут, у нашому абатстві, добром, любов'ю та прощенням", - сказав він, закликавши вірян також пробачити нападника.

Крім того, священник звернувся до всіх вірян з проханням не дозволяти тому факту, що нападник є громадянином України, впливати на їхнє ставлення до всієї нації.

"Я також хотів би попросити вас не звинувачувати народ, з якого походить злочинець... Зло було скоєно конкретною особою, яка несе відповідальність за свої дії", - сказав він.