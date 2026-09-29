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Мінекономіки: Ми ще дискутуємо щодо фінальної конфігурації програми "Національний кешбек"

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Мінекономіки працює над редизайном програми "Національний кешбек".

Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки, передають Українські Новини.

За словами міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка, програма "Національний кешбек" може стати одним із інструментів підтримки українського виробника, зокрема у категоріях товарів, де є значна конкуренція з імпортом.

""Національний кешбек" може бути одним із інструментів підтримки локального виробника. Ми ще дискутуємо щодо фінальної конфігурації програми, але розглядаємо можливість її зміни", – зазначив Кравченко.

За словами міністра, у разі продовження програма суттєво зміниться – її планують більш точково спрямувати на окремі категорії товарів, де українські виробники стикаються з агресивною конкуренцією з боку імпорту, серед потенційних категорій – текстиль та сири.

Водночас бюджет програми потенційно може бути скорочений у 2,5 раза, що дозволить заощадити до 4 млрд гривень на рік.

Мінекономіки, Національний кешбек
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