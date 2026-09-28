У кремлі назвали відносини між рф і США "м'яко кажучи, не в найкращому стані"

Речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков назвав потенційне надання супутникових систем Starlink для ударів углиб Росії "згубним, потенційно небезпечним і необачним кроком".

Про це речник Кремля заявив в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну, пише Gazeta.ua.

Обговорюючи відносини між РФ і США, Пєсков визнав, що вони, як і раніше, перебувають, "м'яко кажучи, не в найкращому стані".

Нагадаємо, Сили оборони України 22 вересня та в ніч на 23 вересня уразили пункти управління російськими БпЛА, склад безпілотників підрозділу "Рубікон", а також низку об'єктів матеріально-технічного забезпечення. У районах Новоселівки Першої та Дачного Донецької області українські військові уразили пункти управління БпЛА російських військ. Біля Волновахи на Донеччині під удар потрапив склад безпілотників підрозділу "Рубікон".