Міжнародна шахова федерація залишила в силі відсторонення росії

Генеральна асамблея Міжнародної шахової федерації (FIDE) вирішила залишити в силі відсторонення Федерації шахів росії.

Засідання відбулося 26–27 вересня в Самарканді, Узбекистан.

Делегати не підтримали пропозиції шахових федерацій Вірменії, Білорусі, Куби та Нікарагуа, які виступали за відновлення членства росіян. Таким чином, російська федерація надалі залишається під санкціями FIDE.

Раніше, у червні 2026 року, Рада FIDE призупинила її членство після того, як ФШР не виконала рішення Спортивного арбітражного суду щодо припинення діяльності на окупованих територіях України.

У FIDE тоді наголосили, що санкції стосуються саме федерації, а не окремих шахістів. Організація зберегла для спортсменів можливість брати участь у міжнародних змаганнях відповідно до чинних правил.