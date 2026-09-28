Міжнародна шахова федерація залишила в силі відсторонення росії

Генеральна асамблея Міжнародної шахової федерації (FIDE) вирішила залишити в силі відсторонення Федерації шахів росії.
Засідання відбулося 26–27 вересня в Самарканді, Узбекистан.
Делегати не підтримали пропозиції шахових федерацій Вірменії, Білорусі, Куби та Нікарагуа, які виступали за відновлення членства росіян. Таким чином, російська федерація надалі залишається під санкціями FIDE.
Раніше, у червні 2026 року, Рада FIDE призупинила її членство після того, як ФШР не виконала рішення Спортивного арбітражного суду щодо припинення діяльності на окупованих територіях України.
У FIDE тоді наголосили, що санкції стосуються саме федерації, а не окремих шахістів. Організація зберегла для спортсменів можливість брати участь у міжнародних змаганнях відповідно до чинних правил.
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