71% українців вважають себе щасливими, - опитування

Більшість українців — 71% вважають себе щасливими, тоді як 16% почуваються нещасливими. Найбільшу частину українців хвилює корупція у владі (50%) і масовані ракетно-дронові удари (40%).

Переважна більшість респондентів — 72% вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в країні зріс, пишуть Факти.

Ці ж 72% стверджують, що президент Володимир Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії свого оточення. Не вважають, що він несе відповідальність — 25%, йдеться в пресрелізі Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Навіть серед тих, хто «повністю довіряє» президенту, кожен п’ятий або сумнівається (16%), або вважає президента відповідальним (3%). Серед тих, хто «скоріше не довіряє», 57% вважають його відповідальним, але майже половина або сумнівається (23%), або вважає не відповідальним (19%). І лише серед тих, хто «зовсім не довіряє» домінує впевненість (85%) у відповідальності президента за корупцію в країні.

Серед інших проблем, які найбільше хвилюють українців: непрофесіоналізм та некомпетентність влади (30%), низький рівень зарплат, пенсій тощо (28%), діяльність ТЦК (24%), зростання цін (23%), ситуація на фронті (21%).