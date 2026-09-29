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Найбільший банк Угорщини планує вийти з російського ринку

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Найбільший банк Угорщини OTP Bank Nyrt. розглядає можливість виходу з російського ринку.

Про це свідчать документи, з якими ознайомилося агентство Bloomberg, передає Укрінформ.

Зазначається, що OTP є одним із небагатьох європейських банків, які продовжили працювати в Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну. В OTP заявили, що скоротили масштаби своєї діяльності в РФ: нині їх частка на російському банківському ринку становить близько 0,4% за загальними активами. Водночас банк уже репатріював близько $880 млн дивідендів від свого російського бізнесу.

Нині діяльність банку в Росії привертає особливу увагу регуляторів, оскільки банк OTP прагне придбати балтійський банк Luminor Bank AS. У разі схвалення це стане найбільшим придбанням в історії угорського банку та розширить його присутність у єврозоні. Найближчими тижнями Європейський ЦБ та естонський банківський регулятор мають ухвалити рішення щодо запланованого придбання.

«З огляду на наш стратегічний інтерес до країн Балтії та обмежений прогрес у збільшенні додаткових дивідендів з Росії протягом останнього року, OTP розпочав перегляд своєї стратегії щодо Росії, включаючи можливий повний вихід із російського ринку», — заявив Bloomberg генеральний директор OTP Group Петер Чані.

За його словами, перегляд стратегії планують завершити до кінця року.

У банку зазначили, що репатріація дивідендів зменшила його ризики, пов’язані з Росією. За даними OTP, ці кошти не використовуються для фінансування придбання Luminor чи інших корпоративних цілей.

В OTP також заявили, що після початку повномасштабної війни банк призупинив корпоративне кредитування в Росії, скоротив міжнародні платіжні операції, зокрема припинив обслуговування операцій клієнтів у доларах США, вивів звідти внутрішньогрупове фінансування, а нині його діяльність у країні майже повністю зосереджена на роздрібному кредитуванні.

Загалом OTP повідомив, що за цей час скоротив кількість працівників у Росії на 25%, а мережу відділень — на 40%. Водночас банк продовжує розширювати діяльність в Україні: лише у 2025 році його українська дочірня компанія збільшила кредитний портфель на 35%.

«OTP не є системно значущим гравцем у Росії. Натомість в Україні OTP класифікується Національним банком України як системно важливий банк», — заявили в угорському банку.

Водночас OTP продовжує брати участь у розрахунках за торговельними операціями між ЄС та Росією для західних компаній, які залишаються активними на російському ринку. Усі платежі в євро між Росією та країнами ЄС, Європейської економічної зони та Великою Британією перевіряють у штаб-квартирі банку в Будапешті на відповідність санкціям.

OTP наголосив, що дотримується чинних санкцій ООН, ЄС, США та Великої Британії і наразі не виявили фактів порушення санкційного законодавства будь-якою компанією групи.

З документів, з якими ознайомився Bloomberg, випливає, що серед клієнтів OTP були компанії, які надавали послуги російським державним структурам, зокрема службі зовнішньої розвідки РФ (ГРУ). Серед колишніх клієнтів банку також була організація, пов’язана з бізнесменом Костянтином Малофєєвим, проти якого запроваджено санкції за поширення пропаганди та фінансування незаконної анексії Криму Росією у 2014 році.

Як і інші банки, що продовжують працювати в Росії, OTP зобов’язаний дотримуватися місцевих правил, зокрема вести рахунки клієнтів та обробляти рублеві транзакції на території країни. Це ускладнює пошук покупця, який відповідав би вимогам як західних регуляторів, так і російської влади, та може призвести до збитків для OTP у разі виходу з російського ринку. У банку також зазначили, що в разі продажу російських активів продавцям дозволено реалізувати їх лише приблизно за 5% ринкової вартості. «Наразі продаж є практично неможливим», — заявили в OTP.

OTP Bank
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