Мадяр назвав три напрямки, на які скеровує свою роботу в умовах браку людей у війську

Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних Сил України Роберт (Мадяр) Бровді назвав три напрямки, на які скеровує свою роботу в умовах браку людей у війську.
Про це він сказав в інтерв'ю британському The Telegraph.
Мадяр сказав, що розуміє обмежений мобілізаційний потенціал України, тому його дії спрямовані на:
Російські збройні сили переважають ЗСУ кількістю солдатів і техніки, тож українські захисники намагаються компенсувати цю різницю технологічними перевагами і далекобійними ударами по тилу агресора. Президент Володимир Зеленський не раз наголошував на великих втратах росіян.
"Для того, щоб працювали дипстрайки, мають працювати мідлстрайки – ті, хто забезпечує канал проходу. От те відкрите вікно у Європу, умовно кажучи, котре дозволяє летіти регулярно, далеко й багато", – уточнив командувач.
Він додав, що зараз на фронті не йдеться про великі танкові чи якісь інші механізовані штурми.
"Тут можна багато ще пунктів перелічувати, але всі вони спрямовані на створення сильної позиції для українського політикуму за допомогою впливу зброєю", – сказав Бровді, маючи на увазі підготовку до наступних раундів перемовин з Кремлем за посередництва США.
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