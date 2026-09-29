Разумков: Ситуація з дефіцитом бюджету повторюється кожен рік

Керівник депутатської групи "Розумна політика" Дмитро Разумков заявив, що ситуація з дефіцитом бюджету повторюється кожен рік, а Верховна Рада не була причетна до переговорів щодо отримання фінансування від ЄС в обмін на певні законопроєкти.

Про це він сказав у коментарі Віктору Шлінчаку в програмі "Критичне мислення" на Апостроф TV.

"Насправді, ситуація повторюється з року в рік, але влада перейшла в режим, що якщо раз з'їли, два з'їли, то можна збільшувати апетити і показувати абсолютно неадекватний бюджет. В позаминулому році дірка була 600 млрд, в минулому році 830 млрд. У цьому я прогнозував трильйон, але помилився, вийшло 1,8 трильйона грн".

Окремо Разумков розкритикував твердження про те, що виконання домовленостей із міжнародними партнерами залежить від голосувань Верховної Ради.

За його словами, парламент не брав участі у переговорах, під час яких погоджувалися відповідні умови.

"Коли розповідають, що це вперлися у Верховну Раду, по-перше, не у Верховну Раду, тому що Верховна Рада не мала жодного стосунку до цих перемовин", — заявив він.

Разумков заявив, що у переговорах брали участь чотири представники української сторони: на той момент прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, міністр фінансів Сергій Марченко, голова Національного банку Андрій Пишний та президент Володимир Зеленський.

"Вимоги, які вони брали і на які погоджувались, теж вони робили, а не українське суспільство. Ви, я впевнений, теж не погоджувались, щоб були знищені ФОПи".

Як приклад політик навів податкові зміни, які пов'язували з так званим "законом про OLX".

"Коли розповідають про те, що щось не проходить через Раду, я вам хотів би нагадати, що був закон про податок на старі шкарпетки, так званий закон про OLX, він був проголосований у травні цього місяця і досі не підписаний Зеленським", — сказав Разумков.