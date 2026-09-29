Експерти: Через автономність провайдерів повністю знеструмити зв’язок в Україні агресор не зможе

Останні систематичні удари росії по дата-центрах в Україні спричиняють тимчасові проблеми у сотень тисяч абонентів, змушуючи владу вживати додаткових заходів безпеки. Водночас фахівці наголошують, що через автономність провайдерів та децентралізовану архітектуру повністю знеструмити зв’язок у країні агресор не зможе.

Про це пише УНН.

Починаючи з минулого тижня, росія систематично почала бити по дата-центрах у Києві, заявляючи, що вони "надають послуги зв’язку та обчислювальні потужності для ЗСУ".

Так, наприклад, 23 вересня росія вдарила по КВЦ "Парковий", внаслідок чого у Києві та області спостерігалися проблеми з інтернетом приблизно в 100 тисяч домогосподарств.

26 вересня дата-центр COSMONOVA, по якому росіяни вдарили двічі за день, заявив, що більше не працюватиме через масштабні пошкодження. Компанія локалізує наслідки, переносить і відновлює сервіси.

Президент України Володимир Зеленський за результатами Ставки Верховного головнокомандувача анонсував посилення захисту дата-центрів та інших об’єктів у сфері зв’язку.

"Були ухвалені й додаткові рішення для захисту та гарантування безперервної роботи нашої інфраструктури дата-центрів та інших об’єктів, які мають критичне значення у сфері зв’язку. Потрібна повна реалізація цих рішень на всіх рівнях, і це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб", - зазначив Президент.

У коментарі УНН експерт з цифрових технологій Олександр Глущенко розповів, що дата-центр - це майданчик, на якому розташовуються стійки з жорсткими дисками, де зберігаються дані, бази даних, звідти розповсюджуються сервіси. Він наголошує, що дата-центр - це окремий вид діяльності; інтернет-провайдер/телеком-оператор - це інші види діяльності, у кожного своя інфраструктура, своя архітектура мереж і не варто плутати їх між собою.

Глущенко зазначив, що росія в першу чергу намагається знищити економічну складову - бізнеси, які створюють робочі місця, платять податки, за рахунок платників податків фінансуються Збройні сили України.

"Паралельно вони проти українців ведуть когнітивну війну: коли "все погано, все пропало, винуваті Зеленський, Порошенко, Тарас Григорович Шевченко, тільки не росія і росіяни". І кінетичні удари по дата-центрах, по майданчиках з обладнанням операторів - вони приведуть до того, що якийсь час, поки не відбудеться ремонт або відновлення роботи, може бути деградація зв'язку у тих операторів, чия магістраль або чиє обладнання постраждало, і може бути там певна деградація доступу до даних, які були в умовному дата-центрі, або знищились, або постраждали", - каже Глущенко.

Водночас експерт зазначає, що правилами дата-центр має містити декілька підключень електроенергії, генератори, зарезервований інтернетом (доступом до мережі), і, як правило, дані зберігаються в хмарі, зберігаються копії десь в інших дата-центрах, і не завжди в Україні.

"Тому у разі фізичного знищення інфраструктури просто потрібен час для відновлення. У мене, наприклад, минулого тижня мій особистий сайт після кінетичного удару… один із дата-центрів не працював два дні. Просто хостер розгорнув бекапи на іншому майданчику, і він відновив роботу", - зазначив експерт.

Глущенко заспокоює щодо відключення повністю інтернету в Україні.

"Дивіться, не слухайте шарлатанів. Не може бути перебоїв зі зв'язком в Україні. В Україні інтернет фізично знищити неможливо. Просто фізично неможливо з однієї простої причини: в Україні ніколи не було Міністерства інтернету, в Україні завжди працювала тисяча підприємств, які надавали послуги зв'язку, як правило, це власні канали, власні серверні майданчики з обладнанням, власні підключення до магістральних операторів, до дата-центрів, до точок обміну трафіком, пілінгові з'єднання з іншими операторами. Тому в Україні інтернет фізично знищити неможливо", - наголошує експерт.

Він додає, що можливо, можуть бути перебої на певній ділянці у оператора, який постраждав від кінетичного удару, і поки він не відновиться, можлива певна деградація доступу до даних, які в дата-центрі.

"Це можливо. Але так, щоб от погіршився зв'язок... це треба питати, що таке зв'язок. От просто для когось "Укрнет" - це весь інтернет, а для когось Facebook - це весь інтернет, і вони далі не ходять. Але це не інтернет. Інтернет - це велика децентралізована мережа з купою учасників, які між собою з'єднані кабелями зв'язку, і вони між собою, як у павутині, обмінюються даними", - зазначає експерт.

Глущенко зазначив, що якщо у майбутньому будуть виникати проблеми з доступом до мережі інтернет, і якщо комусь необхідний доступ до мережі, то, як мінімум, у нього повинно бути дві SIM-карти.

"Якщо у одного (оператора - ред.) будуть проблеми зі зв'язком або базова станція сяде чи буде знищена, то як мінімум є другий. Якщо ми говоримо про домашнє господарство, то є можливість… через те що в Україні є висока конкуренція, і як мінімум у абонента є можливість підключити... на його території працює мінімум ще декілька постачальників послуг - це оператори інтернету. Підключити другого оптичного провайдера, ставку робити на оптику. Якщо ми говоримо про Starlink - це абонентське рішення. Ті, хто розповідає, що зараз ми тут на ОСББ поставимо Starlink і всім дамо інтернет, вони просто не розуміють, що по факту вони намагаються побудувати провайдера. Як мінімум, Starlink - це повинна бути точка входу для інтернету, це називається аплінк, і треба в будинку побудувати розподільчу мережу, якої фізично не існує. Тому Starlink - це індивідуальний засіб для доступу до мережі інтернет. Якщо хтось не хоче заморочуватися, є гроші, є технічна можливість - може собі придбати Starlink. Але є одне маленьке але: що якщо умовно кінетичним ударом ушкоджено дата-центр, в якому хостився умовний сайт, і він зараз не працює, то що Starlink, що оптика, що мобільний інтернет - все одно до нього доступу не буде, тому що саме джерело відсутнє в режимі онлайн", - резюмував експерт.