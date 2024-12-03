Експерт пояснив, чому аудит НАБУ проведуть лише за останні місяці його роботи

Аудит діяльності Національного антикорупційного бюро України проведуть лише за останні місяці його роботи, а не з моменту створення, щоб не визнавати внутрішню корупцію, неефективність та незаконні дії керівництва НАБУ.

Про це написав політичний експерт Олександр Кочетков, передає УНН.

"Із 9 років існування НАБУ перевірять лише останні місяці роботи, щоб не визнавати корупцію, неефективність та незаконні дії його керівництва. Зараз маємо чергову халепу: закон про НАБУ чітко каже: зовнішня незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності цього органу має проводитися щороку. Знаєте, скільки перевірок було за весь час його існування? Нуль!" – написав Кочетков.

Експерт згадав періоди, за які не перевіряли НАБУ.

"НАБУ не перевіряли, коли на той момент його голова Ситник був офіційно визнаний корупціонером і внесений у відповідний державний реєстр корупціонерів. НАБУ не перевіряли, коли його керівництво зловили за руку на зливі інформації тим, кого підозрюють в розкраданні мільйонів доларів. НАБУ жодного разу не звітувало про свою роботу перед суспільством. А саме за наш з вами рахунок ці "борці з корупцією" годуються. НАБУ щороку грубо порушує закон про НАБУ, не допускаючи до аудиту жоден орган державної влади. Щороку. Порушує. Закон", – наголосив Кочетков.

Нарешті, зазначив він, у вересні 2024 року Кабмін призначив Комісію для проведення зовнішньої незалежної оцінки. І лише 18 листопада ця комісія зібралась – вперше за понад 9 років існування Бюро.

"Звичайно, всі очікували комплексного аудиту НАБУ за всі 9 років. Але комісія іноземців вирішила обмежитись лише періодом від призначення поточного директора Бюро (6 березня 2023 р.) до дати затвердження методики оцінювання (18 листопада 2024 р.). Всього 20 місяців замість 108. Всі попередні корупційні скандали антикорупційного органу вирішили забути", – повідомив експерт.

Він наголосив, що українськи правозахисники вже дали оцінку такому "аудиту".

"Це приклад того, як іноземці ігнорують Закон, який через своїх посіпак протягнули через Верховну Раду та намагаються сховати та звільнити від відповідальності сотні детективів НАБУ, що порушували Закон", – цитує Кочетков відомого адвоката Ростислава Кравця. На думку останнього, реальна мета створення НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС, АРМА – це не боротьба з корупцією, а спроби знищення незалежності та суверенітету України.

Експерт навів приклад Польщі, як зарадити свавіллю з повним ігноруванням НАБУ та його наглядачами законів України.

"Там нова коаліція, що перемогла на виборах минулого року, в угоді передбачила ліквідацію Центрального антикорупційного бюро. Годувати корупціонерів, які кришуються іноземцями під вивіскою "антикорапшн", поляки передумали. Молодці. Може, Україні взяти цей досвід до уваги?", – підсумував Кочетков.