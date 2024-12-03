Латвійська авіакомпанія розробила план відновлення польотів в Україну

Латвійська авіакомпанія airBaltic розробила план відновлення польотів в Україну в найкоротші терміни після відкриття повітряного простору. Про це гендиректор компанії Мартін Гаус розповів Bloomberg.

Щойно це буде безпечним, airBaltic планує перенести потужності з інших напрямків в Україну, а також хотіла б залишати деякі літаки в Україні на ніч (практика, відома як нічна зупинка).

"Ми можемо летіти сьогодні ввечері, якщо це безпечно. Я навіть полетів би туди порожніми літаками, якби було зрозуміло, що ми можемо летіти назад і продати квитки, а квитки продані", – сказав він.

Відкриття повітряного простору та аеропортів надасть airBaltic додатковий ключовий ринок з огляду на те, що попит на поїздки в Україну високий, сказав Гаус.

Перевізник також зможе перетинати повітряний простір України, щоб літати прямішим маршрутом на південь від Латвії до таких пунктів призначення, як Дубай і Греція.

Гаус заявив, що авіакомпанія не включила цей план до своїх рекомендацій, оскільки незрозуміло, коли повітряний простір України знову відкриється.

airBaltic з 2019 року до моменту повномасштабного вторгнення перевезла з аеропортів "Бориспіль" та "Львів" понад 300 000 пасажирів. Літак латвійської компанії останнім покинув аеропорт Бориспіль у лютому 2022 року, перед закриттям повітряного простору.

Стратегічні плани airBaltic щодо відновлення діяльності на українському ринку після відкриття авіапростору для цивільних польотів Гаус представив українським партнерам ще у березні 2024 року.

З 8 листопада airBaltic запустила прямий маршрут до найближчого до кордону України польського аеропорту. Рейси Ряшів – Рига виконуються двічі на тиждень.

Довідка. airBaltic, найбільша авіакомпанія Балтії, заснована в 1995 році. Її основним акціонером є держава Латвія, яка володіє 97,97% акцій. Флот airBaltic складається з літаків Airbus A220-300, що робить його одним із наймолодших парків у Європі.

airBaltic виконує понад 130 маршрутів із Риги, Таллінна, Вільнюса, Тампере та, сезонно, з Гран-Канарії, пропонуючи стикування з широким спектром напрямків маршрутної мережі авіакомпанії в Європі, на Близькому Сході, у Північній Африці та Кавказькому регіоні.