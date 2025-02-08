Канада виділяє кошти на втілення проєктів проєктів із покращення системи охорони здоровʼя

Канада виділить 248,2 млн канадських дол (близько 180 млн дол США) на втілення 14 проєктів із покращення системи охорони здоровʼя в Азії, Африці та на Близькому сході.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це оголосили у міністерстві міжнародного розвитку Канади.

“Міністр міжнародного розвитку Канади Ахмед Хусен оголосив 14 нових проєктів, які отримають 248,2 млн канадських доларів на зміцнення систем охорони здоровʼя та підвищення її витривалості перед такими подразниками, як: пандемії, конфлікти й зміни клімату”, - йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що ці кошти також підтримають “надання якісних медичних послуг найбільш уразливим, особливо дорослим жінкам, підліткам, дітям, представникам корінних народів й людям із обмеженими фізичними можливостями”. “14 проєктів будуть втілені протягом семи років канадськими й міжнародними партнерськими організаціями у тісній співпраці із місцевим громадянським суспільством, громадою й медичними службами, а також жінками й молоддю, аби підвищити обізнаність й доступ до життєвоважливих послуг”, - уточнили у міністерстві.