Канада виділяє кошти на втілення проєктів проєктів із покращення системи охорони здоровʼя

Канада виділить 248,2 млн канадських дол (близько 180 млн дол США) на втілення 14 проєктів із покращення системи охорони здоровʼя в Азії, Африці та на Близькому сході.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це оголосили у міністерстві міжнародного розвитку Канади.
“Міністр міжнародного розвитку Канади Ахмед Хусен оголосив 14 нових проєктів, які отримають 248,2 млн канадських доларів на зміцнення систем охорони здоровʼя та підвищення її витривалості перед такими подразниками, як: пандемії, конфлікти й зміни клімату”, - йдеться у поширеній заяві.
Зазначається, що ці кошти також підтримають “надання якісних медичних послуг найбільш уразливим, особливо дорослим жінкам, підліткам, дітям, представникам корінних народів й людям із обмеженими фізичними можливостями”. “14 проєктів будуть втілені протягом семи років канадськими й міжнародними партнерськими організаціями у тісній співпраці із місцевим громадянським суспільством, громадою й медичними службами, а також жінками й молоддю, аби підвищити обізнаність й доступ до життєвоважливих послуг”, - уточнили у міністерстві.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023