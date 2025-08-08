У липні Міноборони допустило до експлуатації понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва

Протягом липня 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів. Усі вони – вітчизняного виробництва.

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Серед допущених до експлуатації у липні переважають FPV-безпілотники з різними характеристиками.

За 7 місяців 2025 року оборонне відомство кодифікувало 320 безпілотних авіаційних комплексів і майже всі вони – українського виробництва. Це більше, ніж за весь минулий рік. У 2024 році було кодифіковано трохи більше ніж 280 українських повітряних безпілотників.