Війна в Україні спотворила свободу слова в ЄС: Фіцо відповів на критику з боку МЗС України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відповів на критику з боку Міністерства закордонних справ України, заявивши, що його «суверенна думка щодо конфлікту» ледь не коштувала йому життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dennik N.

Фіцо висловив незгоду з твердженням МЗС України, що його риторика є «відверто образливою». За його словами, він бажає «негайного справедливого миру для України і припинення безглуздого вбивства слов'ян».

Словацький прем'єр зазначив, що добросусідські відносини не можуть бути «квитком в один кінець». Фіцо згадав, що Словаччина забезпечує Україну критично важливими поставками електроенергії, а Україна використовує словацьку інфраструктуру для постачання газу. Водночас, він стверджує, що раніше «український президент припинив постачання газу до Словаччини через українську територію, чим завдав значної шкоди Словаччині».

Роберт Фіцо також висловив думку, що війна в Україні «спотворила свободу слова в ЄС». Він заявив, що будь-яка думка, яка відрізняється від «обов'язкової», піддається критиці та засудженню. Прем’єр-міністр Словаччини пообіцяв і надалі підтримувати право на вираження іншої думки, навіть якщо це викликає «нервозність серед колег в ЄС і в Україні».

«Навіть якщо моя суверенна думка щодо військового конфлікту в Україні ледь не коштувала мені життя», — додав Фіцо, згадуючи замах, скоєний проти нього минулого року.