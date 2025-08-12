Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський поділився деталями масштабної операції в Курській області рф, що відбулася влітку 2024 року.

В інтерв'ю The Washington Post він назвав цю операцію стратегічно важливою для захисту українських територій.

За словами Сирського, головним завданням було змусити росію перекинути сили й техніку з інших напрямків, і цього вдалося досягти.

"Спочатку планували обмежитися рейдами, але згодом я зрозумів: нам потрібна ця територія", - пояснив він.

Він підкреслив, що Курська область має стратегічне значення для України вже давно і стала важливим плацдармом для подальших військових дій.

Операція готувалася в умовах повної секретності - навіть ключові партнери, включно зі США, не були поінформовані. Сирський наголосив, що це було свідоме рішення, зокрема після досвіду невдалого контрнаступу 2023 року.

"Перемоги люблять тишу. Вони створюються та реалізуються в тиші. Коли надто багато уваги привертається до військових планів, ворог отримує фору в підготовці", - зазначив він.

Ця операція стала першим випадком із часів Другої світової, коли іноземне військо змогло взяти під контроль частину території росії. Українські сили взяли в полон понад тисячу російських військових, а москва була змушена терміново перекидати підрозділи з інших напрямків, що послабило її позиції на фронті.