Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Експерт розповів, що допомогло уникнути відключень світла

116

Завдяки перегляду граничних цін на електроенергію у вечірні години українці вже понад 200 днів живуть без відключень світла.

Про це розповів політолог, директор «Інституту світової політики» Євген Магда.

«Ви пам’ятаєте, що робили минулим літом? Особисто я неодноразово давав коментарі під акомпанемент працюючих пересувних генераторів. Задоволення, зізнаюся, нижче середнього», — зазначив він.

За словами експерта, цього року навіть промисловість, яку зазвичай обмежують першою, вже півроку працює без збоїв у постачанні. Це стало можливим завдяки відновленню частини генеруючих потужностей та зростанню імпорту електроенергії з ЄС у дефіцитні вечірні години.

Магда підкреслив, що зміна прайс-кепів дозволила забезпечувати гарантований імпорт ресурсу, зекономити державні кошти та відмовитися від дорогої аварійної допомоги, постачання якої не завжди можна було передбачити.

«Маємо перші результати — в серпні імпорт електроенергії з Європи збільшився в 2 рази, що дозволило не лише забезпечити моральну передишку громадянам, але і створити умови для безперебійної роботи промисловості. Наслідки цього ми побачимо у наступні місяці у динаміці зростання ВВП», — наголосив він.

Політолог також зауважив, що очікуваного зростання цін для споживачів не відбулося, попри численні "страшилки", що ширилися інфополем.

Водночас, на його думку, ремонти АЕС та відновлення генерації мають продовжуватися й надалі, адже за понад три роки війни енергетика зазнала безпрецедентних руйнувань.

світло, Магда
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 13 августа 2025
Вторник, 12 августа 2025
Понедельник, 11 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023