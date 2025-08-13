Експерт розповів, що допомогло уникнути відключень світла

Завдяки перегляду граничних цін на електроенергію у вечірні години українці вже понад 200 днів живуть без відключень світла.
Про це розповів політолог, директор «Інституту світової політики» Євген Магда.
«Ви пам’ятаєте, що робили минулим літом? Особисто я неодноразово давав коментарі під акомпанемент працюючих пересувних генераторів. Задоволення, зізнаюся, нижче середнього», — зазначив він.
За словами експерта, цього року навіть промисловість, яку зазвичай обмежують першою, вже півроку працює без збоїв у постачанні. Це стало можливим завдяки відновленню частини генеруючих потужностей та зростанню імпорту електроенергії з ЄС у дефіцитні вечірні години.
Магда підкреслив, що зміна прайс-кепів дозволила забезпечувати гарантований імпорт ресурсу, зекономити державні кошти та відмовитися від дорогої аварійної допомоги, постачання якої не завжди можна було передбачити.
«Маємо перші результати — в серпні імпорт електроенергії з Європи збільшився в 2 рази, що дозволило не лише забезпечити моральну передишку громадянам, але і створити умови для безперебійної роботи промисловості. Наслідки цього ми побачимо у наступні місяці у динаміці зростання ВВП», — наголосив він.
Політолог також зауважив, що очікуваного зростання цін для споживачів не відбулося, попри численні "страшилки", що ширилися інфополем.
Водночас, на його думку, ремонти АЕС та відновлення генерації мають продовжуватися й надалі, адже за понад три роки війни енергетика зазнала безпрецедентних руйнувань.
