Тиждень без графіків. Чому в Україні не відключають світло та як довго це триватиме

Ситуація в українській енергетиці стабілізувалася і графіки відключень не застосовуються вже тиждень. Докладніше про те, чому перестали відключати світло, як довго це триватиме та чи є шанси пройти без графіків не лише серпень, а й осінні місяці, – у матеріалі РБК-Україна.

Чому в Україні перестали відключати світло

Ситуація зі світлом почала покращуватися під кінець липня. Вже тоді голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький припустив, що найскладніший період літа позаду, тому з'явилася можливість рідше застосовувати графіки відключень.

Насамперед це було пов'язано зі спадом аномальної спеки, через що знизилося споживання. Крім того, з ремонтів вийшла генерація, яка додала потужностей та скоротила дефіцит в енергосистемі.

Як результат – в останні дні місяця застосовувалися одна-дві черги відключень замість трьох-чотирьох. А ближче до серпня, з 30 липня, у принципі перестали вдаватися до обмежень.

Наразі вже тиждень українці постійно зі світлом, споживання електроенергії стабілізувалося, а імпорт з європейського напрямку скоротився після трьох місяців рекордних поставок.

Проте оскільки енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих російських атак з початку року, а на об'єктах тривають ремонти, в "Укренерго" просять перенести використання потужних приладів на денний час з 11:00 до 15:00. Тому що в цей період за рахунок активної роботи сонячних станцій надходить найбільше енергії.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, відключати світло перестали з двох причин.

"Завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря ситуація в енергетиці стабілізувалася", – зазначив він.

Опитані РБК-Україна експерти обережні у прогнозах, як довго триватиме період без відключень.

Енергосистема досі у крихкому стані, дефіцит все одно є, просто він покривається імпортом, пояснює директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. Зараз склалися сприятливі погодні умови, але якщо температура повернеться до 30-40 градусів, короткострокові графіки можливі. Крім того, завжди є загроза нових ударів та руйнувань.

Останній фактор, на жаль, надто непередбачуваний, наголошує директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Атаки можуть призвести до будь-яких наслідків. Все залежить від того, які потужності в такому разі будуть втрачені. Тому об'єктивно всі прогнози будуються на тому, що ударів не буде", – додав співрозмовник.

Чи повернуться графіки до осені та за яких умов

На сьогодні енергосистема у відносному балансі. Нещодавно радник прем’єра з питань енергетики Юрій Бойко заявив: підстави сподіватися на найближчі тижні без відключень є. "Це означає, що, якщо обмеження і виникатимуть, вони матимуть незначний характер", - сказав він.

При цьому баланс зберігається за рахунок зниження температур. Енергосистема, за його словами, залежить від погоди. Умовно, спека може знову посилити дефіцит через роботу кондиціонерів, а велика хмарність через – меншу генерацію на сонячних станціях.

Власне, навіть у горизонті двох-трьох тижнів багато що залежить від погоди. За прогнозами, спека повернеться незабаром, до середини серпня денні температури в Україні піднімуться до +40, а пік триватиме до 20-ти чисел.

На думку Харченка, за такого сценарію графіки справді можуть повернутися. Але ситуація буде відчутно м'якшою, ніж у середині літа. Орієнтовно – обмеження на одну чергу, тобто не більше чотирьох годин на добу.

Імовірність нових відключень при 30-40 градусах є, але не факт, що вони точно будуть.

"Все залежить від того, наскільки ми вибиратимемо імпорт і наскільки збільшиться внутрішнє споживання. У принципі ризик такий є, але це не означає, що графіки повернуться. Тому що очікується виведення з ремонту атомного блоку-"тисячника" і початок ремонтів на блоці на 440 МВт. Тобто більш ніж на 500 МВт ми будемо у плюсі”, – пояснює Омельченко.

Загалом якщо відключення в серпні відновляться, то мінімально – на одну-дві черги.

"Але сказати на 100% неможливо. Сподіватимемося, що цей період зможемо пройти без відключень", – додав експерт.

Чи є шанси на листопад без відключень і на що чекати взимку

Раніше РБК-Україна писало, що без масованих російських ударів з мінімальними відключеннями пройде не лише серпень, а й вересень та жовтень. А ближче до зими дефіцит посилиться. Зокрема, оскільки з початком опалювального сезону у листопаді приблизно на третину зросте споживання. І навіть запланований приріст генерації не компенсує дефіциту.

Проте початок опалювального сезону зовсім не означає, що, наприклад, з 1 листопада повернуться жорсткі відключення. Шанси на те, щоб їх уникнути, теж є, впевнений Володимир Омельченко.

"На це впливатимуть кілька факторів. У тому числі, чи збільшаться наші можливості імпорту електроенергії. Обговорюється збільшення десь на 500 МВт. Якщо ми зможемо цього досягти, а листопад буде не дуже холодним, то, можливо, його ми пройдемо або без відключень, або з мінімальними", – зазначив він у розмові з РБК-Україна.

Насправді зараз на початку серпня складно заглядати на три місяці наперед, пояснює Олександр Харченко.

"Передбачити, який буде сценарій, неможливо. Ближче до листопада стане ясніше з точки зору того, що ми встигли відновити з пошкодженого, а що ні. І тоді можна буде давати якісь оцінки. Щодо зими, я тим більше не готовий давати прогнози", – сказав він.

У свою чергу, Омельченко рекомендує орієнтуватися на те, що вже закладено в графіках. На відсутність світла в "темно-сірих" зонах і можливу відсутність у "світло-сірих".

"Це за умови, що, по-перше, січень та лютий будуть холодними, а по-друге, якщо будуть нові атаки та певні пошкодження енергетичної інфраструктури. Якщо обійдеться без великих руйнувань нашої генерації і січень-лютий будуть помірними, тоді й графіки можуть бути не такими жорсткими, як у липні. Тобто у нас буде не більше трьох черг. Але все ж таки за орієнтир на найхолодніші місяці (за рівнем відключень, – ред.) варто брати те, що було в липні", – підсумував експерт.