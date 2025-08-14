Трамп: Наступна зустріч буде з Зеленським та путіним чи Зеленським, путіним та мною

Готується тристороння зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа з володимиром путіним.
Де саме вона пройде поки що не вирішено. Місце тристоронньої зустрічі між Зеленський, Трампом та путіним, яка має пройти незабаром, узгоджується американською стороною.
Сам Трамп заявив, що після п’ятничного саміту може бути організована зустріч лідерів росії та України, або що це може бути зустріч “путіна, Зеленського та мене”.
«Наступна зустріч буде з Зеленським та путіним чи Зеленським, путіним та мною», – наголосив він.
Також Трамп оцінив розмову із Зеленським та європейськими лідерами на 10-ку.
