Призначено нову очільницю АРМА

Кабінет Міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на заступницю голови АРМА з питань євроінтеграції Ярославу Максименко.

Про це йдеться у розпорядженні №842 від 13 серпня, передають Українськi Новини.

Зазначається, що виконання обов’язків голови агентства покладено на Макименко тимчасово до призначення в установленому порядку голови АРМА.

В свою чергу 13 серпня АРМА повідомило про призначення 41-річної Максименко заступником голови АРМА з питань євроінтеграції.

До призначення в АРМА вона обіймала посаду директора департаменту політики власності та санкцій Міністерства економіки, де координувала формування та реалізацію санкційної політики, у тому числі управління підсанкційними активами. В Мінекономіки вона також була одним з розробників та координаторів корпоративної реформи державного сектору. Максименко також брала участь у впровадженні реформ у сфері прозорого продажу та управління активами (ProZorro, ProZorro.Продажі).

Вищу освіту отримала у Національній академії державної податкової служби, магістр права за спеціалізацією "Фінансова діяльність держави".