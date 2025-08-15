Призначено нову очільницю АРМА

Кабінет Міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на заступницю голови АРМА з питань євроінтеграції Ярославу Максименко.
Про це йдеться у розпорядженні №842 від 13 серпня, передають Українськi Новини.
Зазначається, що виконання обов’язків голови агентства покладено на Макименко тимчасово до призначення в установленому порядку голови АРМА.
В свою чергу 13 серпня АРМА повідомило про призначення 41-річної Максименко заступником голови АРМА з питань євроінтеграції.
До призначення в АРМА вона обіймала посаду директора департаменту політики власності та санкцій Міністерства економіки, де координувала формування та реалізацію санкційної політики, у тому числі управління підсанкційними активами. В Мінекономіки вона також була одним з розробників та координаторів корпоративної реформи державного сектору. Максименко також брала участь у впровадженні реформ у сфері прозорого продажу та управління активами (ProZorro, ProZorro.Продажі).
Вищу освіту отримала у Національній академії державної податкової служби, магістр права за спеціалізацією "Фінансова діяльність держави".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023