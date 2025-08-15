Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Призначено нову очільницю АРМА

118
Призначено нову очільницю АРМА

Кабінет Міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на заступницю голови АРМА з питань євроінтеграції Ярославу Максименко.

Про це йдеться у розпорядженні №842 від 13 серпня, передають Українськi Новини.

Зазначається, що виконання обов’язків голови агентства покладено на Макименко тимчасово до призначення в установленому порядку голови АРМА.

В свою чергу 13 серпня АРМА повідомило про призначення 41-річної Максименко заступником голови АРМА з питань євроінтеграції.

До призначення в АРМА вона обіймала посаду директора департаменту політики власності та санкцій Міністерства економіки, де координувала формування та реалізацію санкційної політики, у тому числі управління підсанкційними активами. В Мінекономіки вона також була одним з розробників та координаторів корпоративної реформи державного сектору. Максименко також брала участь у впровадженні реформ у сфері прозорого продажу та управління активами (ProZorro, ProZorro.Продажі).

Вищу освіту отримала у Національній академії державної податкової служби, магістр права за спеціалізацією "Фінансова діяльність держави".

АРМА, Максименко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 15 августа 2025
Четверг, 14 августа 2025
Среда, 13 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023