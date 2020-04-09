АРМА неэффективно управляет арестованными активами, – Счетная палата

Аудит показал, что Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (Агентство по розыску и менеджмента активов, АРМА), не обеспечило надлежащий уровень управления арестованными активами. Отсутствие их систематизированного учета, неопределенность алгоритма действий и контрольных мероприятий ответственных работников создают коррупционные риски каждого операционного процесса и приводят к ошибкам и злоупотреблениям.

Об этом говорится в отчете по результатам аудита эффективности использования средств государственного бюджета Национальным агентством, сообщили в Счетной палате Украины.

Там отмечают, что вследствие неэффективного управления арестованными активами установлены факты их бесплатного использования коммерческими организациями. При этом в государственный бюджет средства от этой деятельности не направлялись.

Решение по отбору управляющих и реализаторов активов принимались Тендерным комитетом Национального агентства без надлежащих на то полномочий и с нарушением требований законодательства. Кроме того, руководство АРМА принимало незаконные решения о смене руководства хозяйственных обществ, корпоративные права которых арестованы.

Национальным агентством не обеспечено также выполнение одной из главных функций — формирование и ведение Единого государственного реестра активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.

В течение 2017-2018 годов и 9 месяцев 2019 Национальное агентство использовало 186 млн грн средств общего фонда госбюджета, из которых 142,6 млн грню (77%) направлено на выплату заработной платы, из них почти 50% — это стимулирующие выплаты (премии и надбавка за интенсивность труда).

При этом 6,4 млн грню использовано с нарушением норм действующего законодательства и заключенных договоров, непродуктивно и неэкономно.

В течение 2017-2018 годов и 9 месяцев 2019 Национальное агентство получило 180 млн грн от реализации активов на электронных площадках; 191 млн грн, 215 тыс. долл. США и 1,3 млн евро — переданы в управление. Указанные средства размещались на депозитных счетах, государственные банки насчитали проценты, которые в гривневом эквиваленте составили почти 37 млн гривен.

Существующая модель управления активами не предусматривает получения ни государством, ни АРМА доли таких процентов. Перечисление в доход государства процентов на депозит арестованных или переданных в управление средств возможно только в случае их конфискации.

По мнению аудиторов, целесообразно законодательно пересмотреть действующую модель и позволить перечислять в госбюджет проценты, начисленные на размещенные на депозитных счетах арестованных средств и средств, полученные от реализации арестованного имущества. Один из путей — перевести Национальное агентство на модель самоокупаемости, что приведет к оптимизации расходов на его содержание и уменьшит расходы госбюджета.

Также в Счетной палате отмечают, что внешняя оценка деятельности АРМА в 2017-2019 годах не проводилась, поскольку комиссия в составе трех человек (по одному представителю от президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины) не была сформирована. Отсутствие комиссии, главная цель деятельности которой — осуществление независимого внешнего оценивания, ведет к отсутствию механизма контроля за эффективной работой Национального агентства и принятия им действенных управленческих решений.

Несмотря на то, что Национальное агентство подотчетно парламенту, оно ни разу не направляло отчет о своей работе. Обязательный внешний аудит деятельности агентства был проведен лишь за 2018, который осуществила аудиторская компания ЗАО «Де Визу», а его результаты не были обнародованы.