Трамп передав путіну лист від своєї дружини Меланії

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з російським диктатором володимиром путіним на Алясці передав йому лист від своєї дружини Меланії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, перша леді США в листі торкнулася теми становища дітей в Україні та росії.

"Чиновники не хотіли розголошувати зміст листа, окрім того, що в ньому згадувалося про викрадення дітей у результаті війна в Україні. Про існування листа раніше не повідомлялося", - пише Reuters.