Fox News опублікували лист Меланії Трамп до путіна

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у листі Меланії Трамп до президента володимира путіна, опублікованому Fox News.

Перша леді Меланія Трамп написала «листа миру» президентові росії володимиру путіну, в якому говориться, «що прийшов час» захистити дітей та майбутні покоління в усьому світі, розповідає видання.

Кожній дитині, незалежно від того, де вона народилася, властиві одні й ті самі тихі мрії у серці, йдеться у листі.

«Вони мріють про любов, можливості та безпеку. Як батьки ми зобов’язані плекати надію наступного покоління. Як лідерам нам надано відповідальність за збереження майбутнього наших дітей, що виходить поза зону комфорту окремих людей. Неможливо заперечувати, що ми прагнемо створити світ, сповнений гідності для всіх, де кожна душа може прокидатися у мирі, а майбутнє було б міцно захищеним», - написала Меланія Трамп.

У сучасному світі деякі діти змушені тихо сміятися, попри темряву навколо них – це мовчазний виклик силам, що можуть їх позбавити майбутнього. Містере путін, ви можете повернути їхній мелодійний сміх, впевнена перша леді США.

«Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж служіння росії – ви послужите усьому людству. Така смілива ідея лежить поза межами усіх людських розбіжностей, і ви, містере путін, здатні втілити це розуміння єдиним розчерком пера вже сьогодні. Час настав», - написала Меланія Трамп.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з російським диктатором володимиром путіним на Алясці передав йому лист від своєї дружини Меланії.