СЗРУ: Цивільний сектор росії змушений скорочувати виробництво і персонал

У росії цивільний сектор перебуває у стагнації: підприємства масово відправляють працівників у неоплачувані відпустки або переводять на неповний робочий тиждень, що призвело до стрімкого зростання прихованого безробіття.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

"Бюджетна ситуація демонструє повний провал фінансового планування. Лише за липень дефіцит федерального бюджету сягнув одного трильйона рублів, при тому, що на весь рік планувалося 1,2 трлн. У підсумку за півтора місяця дефіцит зріс із затверджених 3,8 трлн до майже 5 трлн рублів. Така динаміка не лише підриває макроекономічну стабільність, а й створює додатковий інфляційний тиск, про який відкрито попереджає навіть центробанк", - зазначили у розвідці.

В СЗРУ наголошують, що ситуацію ускладнює те, що економіка рф фактично розділена на дві частини.

"Військово-промисловий комплекс отримує стабільне й щедре фінансування, не залежить від високих ставок і дорогих кредитів, живучи за рахунок державних контрактів та авансів. Натомість цивільний сектор – основний донор бюджетних надходжень – змушений скорочувати виробництво і персонал, що ще більше виснажує внутрішній ринок", - розповідають розвідники, зазначаючи, що у результаті ресурсна база країни перерозподіляється на користь війни, тоді як виробництво споживчих товарів занепадає.