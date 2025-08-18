Мінрозвитку: Попри постійні обстріли з боку росії, морський коридор продовжує працювати

Два роки тому Україна, попри повномасштабну агресію росії, запустила морський коридор — тимчасовий морський шлях, який забезпечив безперебійне транспортування вантажів. За цей час морем було перевезено понад 137 млн тонн вантажів на борту 5300 суден, що дозволило Україні зберегти ключову роль у забезпеченні світової продовольчої безпеки.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.
З понад 137 млн тонн вантажів, перевезених Українським коридором, 84 млн тонн становить аграрна продукція. Українське зерно та інші товари експортуються до 54 країн світу в Європі, Азії, Африці та на Близькому Сході.
Це допомагає підтримувати світові ціни на продовольство стабільними та запобігати голоду в країнах, залежних від імпорту зерна.
Попри постійні обстріли з боку росії, маршрут продовжує працювати. Зазначається, що за два роки російські атаки пошкодили або зруйнували 442 об'єкти портової інфраструктури та 38 цивільних суден.
Також унаслідок атак загинули або були поранені 118 цивільних осіб.
