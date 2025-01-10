Мінрозвитку: Зміни тарифів на залізничні перевезення вантажів буде оприлюднено для громадського обговорення

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що оприлюднить наказ щодо зміни тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці для громадського обговорення.
Про це йдеться у відповіді Мінрозвитку на запит Oboz.ua.
«Повідомляємо, що у разі розроблення Міністерством проєкту наказу щодо зміни тарифів на залізничні перевезення вантажів, його буде оприлюднено для громадського обговорення на офіційному вебсайті Міністерства в установленому законодавством порядку», - сказано у листі.
Нагадаємо, наприкінці минулого Наглядова рада «Укрзалізниці» погодила підвищення вантажних тарифів на 37%. Надалі ці пропозиції були направлені для розгляду Тарифній раді при Міністерстві розвитку громад та територій України. Водночас у ЗМІ з’явилася інформація, що одночасно компанія веде кулуарні домовленості з міністром Олексієм Кулебою щодо підвищення тарифу.
Нагадаємо, бізнес-асоціації та великі виробництва виступили проти підвищення тарифу на перевезення. Так, завод АрселорМіттал Кривий Ріг заявив про небезпеку закриття заводу та звільнення працівників.
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