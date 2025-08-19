Сирський: ЗСУ ведуть активну оборону та постійно поєднують її з наступальними діями

Українські Сили оборони ведуть активну оборону та постійно поєднують її з наступальними діями.

Близько 1/6–1/7 усіх зіткнень на фронті становлять операції українських військ із наступу або контрнаступу. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

"Ми дотримуємося принципу ніколи не вставати в пасивну оборону. Наша оборона активна. Якщо взяти статистику бойових дій за останній період, то фактично 1/6–1/7 всіх бойових дій, які відбуваються на фронті - це наші наступальні або контрнаступальні дії", - сказав він.

За словами генерала, першими у таких операціях зазвичай вступають у бій штурмові підрозділи та десантно-штурмові війська. Вони систематично зривають плани противника та завдають йому серйозних втрат.

Сирський навів приклад боїв за Покровськ. Він нагадав, що російські війська планували взяти це місто ще восени 2023 року, однак українські оборонці продовжують утримувати позиції.

"Якщо порахувати, скільки ворог втратив у боях на цій ділянці, то думаю, що цілі поля будуть покриті тілами його військових. Така ціна кожного метра нашої землі", - додав головком.

Генерал наголосив, що армія й надалі дотримуватиметься стратегії активної оборони. Водночас деталі майбутніх дій не розголошуються.