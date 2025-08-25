Соболев: Учасники програми "Власна справа" можуть отримати до 1 млн грн на бізнес

В Україні понад 2 тисячі ветеранів та членів їхніх родин вже отримали гранти за програмою "Власна справа" для започаткування бізнесу.
Як інформує Delo.ua, про це пише "Укрінформ" з посиланням на заяву міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева.
За його словами, учасники програми можуть отримати до 1 млн грн на власну справу. Загалом ветерани вже скористалися підтримкою більш ніж на 1 млрд грн. Соболев наголосив, що "Власна справа" є однією з ключових програм Міністерства економіки, і найближчим часом планується її розширення.
Крім фінансової допомоги, держава пропонує можливості для безкоштовного перенавчання та перекваліфікації за рахунок Державної служби зайнятості. Ветерани можуть отримати ваучер на суму 30 тис. грн, який покриває навчання майже у всіх закладах освіти країни. Наразі такою можливістю вже скористалися понад пів тисячі людей. Також доступні програми професійної підготовки у восьми центрах профтехосвіти ДСЗ, де навчання пройшли майже 3 тисячі ветеранів.
Ще одним напрямом підтримки є компенсація для роботодавців за облаштування безбар’єрних робочих місць для ветеранів з інвалідністю внаслідок поранення. Держава відшкодовує до 120 тис. грн на створення одного такого місця. Подати заявку можна через Службу зайнятості.
Також уряд планує розширити спектр послуг для ветеранів на платформі "Ветеран PRO"». Вже у жовтні там з’явиться можливість отримати компенсацію за страхування автомобіля, а в листопаді – е-посвідчення відразу після набуття статусу ветерана.
