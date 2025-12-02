Мінекономіки планує оцінити результати програми Національний кешбек" з метою її коригування на наступний рік

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства займається оцінкою ефективності програми "Національний кешбек" з метою її коригування на наступний рік.

Як пише Delo.ua, посилаючись на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив очільник відомства Олексій Соболев.

Він зазначив, що відповідно до домовленостей, досягнутих минулого року, планується оцінити результати програми протягом першого року її дії.

Ця оцінка, за його словами, допоможе сформувати більш точні умови для програми на наступний рік.

Таку заяву було зроблено під час форуму "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека", який проходить у понеділок у Києві.

"Національний кешбек" — це державна програма, що повертає громадянам 10% від вартості придбаних товарів українського виробництва (крім підакцизних). Кешбек нараховується на спеціальну банківську картку.

Максимальна сума кешбеку становить 3000 грн на місяць, а мінімальна — 2 грн. Для більшості українців ця фінансова держпідтримка має велике значення.

Станом на кінець листопада, загальна кількість виробників та продавців, що беруть у програмі Національний кешбек, зросла до понад 1870.