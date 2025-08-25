Європейські політики: Агресія росії проти України – це частина ширшого імперського проєкту

Ідеологія "русского мира" глибоко вкорінена в російському суспільстві, і допоки це не зміниться, росія залишатиметься постійною загрозою. Окрім цього, агресія москви проти України – це частина ширшого імперського проєкту. Про це у розборі LIGA.net "Дев'ять уроків, які Європа винесла з війни за незалежність України" заявили міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський і член оборонного комітету Європарламенту Мартіньш Стакіс.

Міністр Ліпавський зазначив, що проблема не в прагненні України жити вільно – проблема в імперіалізмі росії.

Латвійський євродепутат Стакіс погоджується, що "агресія росії стосується не лише України – це частина ширшого імперського проєкту".

Водночас політики підкреслюють, що війна в Україні – це пряма загроза фундаментальним принципам міжнародного права.

"Кордони ніколи не повинні змінюватися військовою силою, а нації повинні мати свободу вибору своїх альянсів. Якщо цей принцип звалиться в Україні, він звалиться всюди", – наголошує Ліпавський.

Шведський дипломат, директор Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS) Фредрік Льойдквіст зазначає, що екзистенційне питання сьогодні – чи дозволять росії "насолодитися плодами своєї агресії".

"Якщо кремль дійде висновку, що ця наймасштабніша і найжорстокіша з часів Другої світової війни військова агресія в поєднанні з ядерним шантажем є успішним засобом для досягнення своїх політичних цілей, то на Україні він не зупиниться", – резюмує Льойдквіст.