Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Європейські політики: Агресія росії проти України – це частина ширшого імперського проєкту

118

Ідеологія "русского мира" глибоко вкорінена в російському суспільстві, і допоки це не зміниться, росія залишатиметься постійною загрозою. Окрім цього, агресія москви проти України – це частина ширшого імперського проєкту. Про це у розборі LIGA.net "Дев'ять уроків, які Європа винесла з війни за незалежність України" заявили міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський і член оборонного комітету Європарламенту Мартіньш Стакіс.

Міністр Ліпавський зазначив, що проблема не в прагненні України жити вільно – проблема в імперіалізмі росії.

Латвійський євродепутат Стакіс погоджується, що "агресія росії стосується не лише України – це частина ширшого імперського проєкту".

Водночас політики підкреслюють, що війна в Україні – це пряма загроза фундаментальним принципам міжнародного права.

"Кордони ніколи не повинні змінюватися військовою силою, а нації повинні мати свободу вибору своїх альянсів. Якщо цей принцип звалиться в Україні, він звалиться всюди", – наголошує Ліпавський.

Шведський дипломат, директор Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS) Фредрік Льойдквіст зазначає, що екзистенційне питання сьогодні – чи дозволять росії "насолодитися плодами своєї агресії".

"Якщо кремль дійде висновку, що ця наймасштабніша і найжорстокіша з часів Другої світової війни військова агресія в поєднанні з ядерним шантажем є успішним засобом для досягнення своїх політичних цілей, то на Україні він не зупиниться", – резюмує Льойдквіст.

Ліпавський, Стакіс
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 25 августа 2025
Воскресенье, 24 августа 2025
Суббота, 23 августа 2025
Пятница, 22 августа 2025
Четверг, 21 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023