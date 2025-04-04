Ліпавський: Чеська ініціатива має достатньо ресурсів, щоб щомісяця надавати Україні боєприпаси до вересня

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України має достатньо ресурсів для щомісячного постачання до вересня 2025 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на саміті глав МЗС НАТО у Брюсселі, пише lb.ua з посиланням на Європейську правду.

«Перш за все, що стосується чеської ініціативи – важливо те, що ми змогли забезпечити фінансування, і тепер ця ініціатива має достатньо ресурсів, щоб щомісяця надавати Україні боєприпаси до вересня», – повідосказавмив Ліпавський.

За словами міністра, це стало можливим завдяки внескам Канади, Норвегії, Нідерландів і Данії.

Ліпавський також зазначив, що у 2024 році Чехія поставила Україні 1,5 млн боєприпасів, з яких 500 тисяч – великокаліберні снаряди калібру 155 мм та 152 мм.

«Ми повинні доставити цей матеріал в Україну, щоб вона могла захиститися від імперської загарбницької війни путіна», – наголосив Ліпавський.