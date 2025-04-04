Ліпавський: Чеська ініціатива має достатньо ресурсів, щоб щомісяця надавати Україні боєприпаси до вересня

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України має достатньо ресурсів для щомісячного постачання до вересня 2025 року.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на саміті глав МЗС НАТО у Брюсселі, пише lb.ua з посиланням на Європейську правду.
«Перш за все, що стосується чеської ініціативи – важливо те, що ми змогли забезпечити фінансування, і тепер ця ініціатива має достатньо ресурсів, щоб щомісяця надавати Україні боєприпаси до вересня», – повідосказавмив Ліпавський.
За словами міністра, це стало можливим завдяки внескам Канади, Норвегії, Нідерландів і Данії.
Ліпавський також зазначив, що у 2024 році Чехія поставила Україні 1,5 млн боєприпасів, з яких 500 тисяч – великокаліберні снаряди калібру 155 мм та 152 мм.
«Ми повинні доставити цей матеріал в Україну, щоб вона могла захиститися від імперської загарбницької війни путіна», – наголосив Ліпавський.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023