Якщо президенту США Дональду Трампу вдасться досягти тривалого миру між росією та Україною, він може отримати Нобелівську премію миру. Однак, щоб мирна угода була стійкою, вона має влаштовувати обидві сторони. The Hill пише, що покарати агресора належним чином, можливо, не вийде, і Україні доведеться піти на компроміс, передає «Главком».

За оцінками видання, є лише два можливих шляхи до завершення війни:

Компромісна угода, яка не задовольняє жодну зі сторін повністю;

Добровільна відмова росії від імперіалістичних амбіцій (цей варіант є малоймовірним).

На думку The Hill, існує кілька причин, чому росія не відступить від війни:

Ідеологічні переконання: кремль щиро вірить, що Україна як держава має бути знищена, а виживання володимира путіна залежить від результату війни;

Величезні втрати: Понад мільйон росіян загинули або були поранені. Після таких втрат лише повна перемога буде прийнятною для російського суспільства;

Ризик нестабільності: Завершення війни призведе до демобілізації сотень тисяч озброєних, агресивних і незадоволених солдатів. Це може значно підвищити рівень злочинності та навіть призвести до повалення режиму путіна;

Військова економіка: путін перетворив економіку росії на військову, що вигідно для значної частини населення та еліт. Перехід до мирної економіки може спричинити спад та труднощі;

Ілюзія величі: Війна дозволяє путіну підтримувати ілюзію, що росія – велика держава. Коли війна закінчиться, росіяни зрозуміють, що їхня країна перетворилася на сателіта Китаю та Північної Кореї.

Завершуючи, видання наголошує, що якщо Трамп справді прагне Нобелівської премії, він повинен вирішити першопричину війни – самого путіна. Усе інше, на думку The Hill, може призвести лише до «фальшивого миру».