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The Times of Israel: Члени Ради безпеки Ізраїлю оголосили про те, що країна перебуває у стані війни

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The Times of Israel: Члени Ради безпеки Ізраїлю оголосили про те, що країна перебуває у стані війни

Члени Ради безпеки Ізраїлю проголосували за оголошення про те, що країна перебуває у стані війни, повідомляє в неділю The Times of Israel з посиланням на уряд.

За його інформацією, в ніч на неділю влада ухвалила рішення про застосування "пункту 40" основного закону країни. На практиці це дає можливість проводити "масштабні військові операції", пояснює газета.

Ще в суботу прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна розпочинає саме війну проти радикальних палестинських угруповань у Секторі Гази.

Західні ЗМІ зазначають, що востаннє на такий крок влада Ізраїлю пішла під час арабо-ізраїльської війни 1973 року.

Зі свого боку, газета "Гаарец" наголошує, що це рішення в понеділок має затвердити комітет Кнесету із закордонних справ і оборони. Потім прем'єр-міністр має офіційно оголосити про своє рішення на сесії ізраїльського парламенту.

"Гаарец" зазначає, що такий крок справді дає Нетаньягу право санкціонувати військову операцію в Секторі Газа, яка перевершує за масштабами ті, які проводили там останніми роками.

Крім того, за інформацією "Гаарец", комітет Кнесету із закордонних справ і оборони в понеділок заднім числом затвердить рішення уряду про мобілізацію резервістів, а також - про запровадження на всій території країни режиму НС.

У суботу із Сектора Гази було завдано ракетних ударів по південних і центральних районах Ізраїлю. Десятки палестинських бойовиків на вантажівках і парапланах проникли із Сектора Гази на територію Ізраїлю. Зі свого боку армія оборони Ізраїлю оголосила про початок операції "Залізні мечі" у зв'язку з масштабними атаками ХАМАС.

війна, Ізраїль
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