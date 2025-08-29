МЗС Італії: Війна росії проти України навряд чи завершиться до кінця цього року

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що війна росії проти України навряд чи завершиться до кінця цього року.

Як передає РБК-Україна, заяву Таяні наводить Corriere Della Sera.

Таяні розповів, що новим послом Італії в росії призначили Стефано Бельтраме, який раніше був послом у Відні та нині є дипломатичним радником міністра економіки та фінансів Італії Джанкарло Джорджетті.

Голова МЗС також прокоментував питання можливого завершення війни рф проти України.

"Не хочу бути песимістом, але важко очікувати, що в Україні вдасться досягти переговорного рішення до кінця року", - додав Таяні.