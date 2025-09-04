Єрмак: "Стеля" цін на російську нафту знизилася з $60 до $47,6 за барель.

Відсьогодні ліміт цін на нафту країни-агресора росії становить $47,6 за барель замість попередніх $60. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у середу, 3 вересня.

"Відсьогодні запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту. Ліміт тепер становить $47,6 за барель замість попередніх $60. Таке рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти рф", - зазначив Єрмак.