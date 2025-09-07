СЗРУ: Целюлозно-паперова промисловість росії відчуває на собі глибоку кризу

У російській федерації целюлозно-паперова промисловість відчуває на собі глибоку кризу - провідні підприємства нарощують борги, працюють у збиток і стикаються з масовими судовими позовами.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).
Багато виробництв паперової промисловості зупиняються, працівникам затримують зарплату або взагалі не виплачують гроші після звільнення, зазначили в СЗРУ.
Зокрема найбільший лісопромисловий холдинг рф ПАТ «Сегежа групп» задекларував чистий борг у 147,9 млрд рублів, попри те, що його виторг у 2024 році зріс на 15 % і становив 101,9 млрд рублів. Залучення інвестицій на 113 млрд рублів у червні 2025 року не врятувало компанію від збитковості. Лише у Ленінградській області зафіксовано понад 300 арбітражних справ проти холдингу на загальну суму 72 млрд рублів.
Не краща ситуація і в інших регіонах. Найбільший виробник фанери у республіці Комі – ТОВ «ФК Жешарт» – за підсумками 2024 року отримав чистий збиток у розмірі 1,1 млрд рублів, що майже удвічі більше, ніж роком раніше (584 млн рублів).
«Криза в російській целюлозно-паперовій галузі є відображенням загальних проблем економіки рф: падіння інвестиційної привабливості, санкційний тиск, зростання кредитного навантаження та відтік кадрів», - підкреслили в СЗРУ.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023