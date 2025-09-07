Войти

СЗРУ: Целюлозно-паперова промисловість росії відчуває на собі глибоку кризу

181

У російській федерації целюлозно-паперова промисловість відчуває на собі глибоку кризу - провідні підприємства нарощують борги, працюють у збиток і стикаються з масовими судовими позовами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Багато виробництв паперової промисловості зупиняються, працівникам затримують зарплату або взагалі не виплачують гроші після звільнення, зазначили в СЗРУ.

Зокрема найбільший лісопромисловий холдинг рф ПАТ «Сегежа групп» задекларував чистий борг у 147,9 млрд рублів, попри те, що його виторг у 2024 році зріс на 15 % і становив 101,9 млрд рублів. Залучення інвестицій на 113 млрд рублів у червні 2025 року не врятувало компанію від збитковості. Лише у Ленінградській області зафіксовано понад 300 арбітражних справ проти холдингу на загальну суму 72 млрд рублів.

Не краща ситуація і в інших регіонах. Найбільший виробник фанери у республіці Комі – ТОВ «ФК Жешарт» – за підсумками 2024 року отримав чистий збиток у розмірі 1,1 млрд рублів, що майже удвічі більше, ніж роком раніше (584 млн рублів).

«Криза в російській целюлозно-паперовій галузі є відображенням загальних проблем економіки рф: падіння інвестиційної привабливості, санкційний тиск, зростання кредитного навантаження та відтік кадрів», - підкреслили в СЗРУ.

СЗРУ
