Експерт: 64% захисників України після війни хочуть стати підприємцями

Більша частина українських військових планують відкрити власний бізнес після війни, оскільки досвід бойових дій навчив їх швидко приймати самостійні рішення та брати на себе відповідальність.
Як пише Delo.ua, про це інтерв’ю Укрінформу розповів голова Асоціації підприємців-ветеранів АТО (АПВА), командир взводу снайперів спеціального призначення батальйону оперативного призначення імені Кульчицького Сергій Позняк.
"За даними опитувань, 64% захисників України по війні хочуть стати підприємцями. На фронті вони набули необхідних навичок, які можна застосовувати в бізнесі. Вже на рівні командира взводу людина під час бою ухвалює такі рішення, які навіть успішним цивільним підприємцям і не снилися", - зазначив Позняк.
Він також нагадав, що на фронті зараз перебувають сотні тисяч людей, які вже мають чи мали свій бізнес. Згідно з дослідженнями Українського ветеранського фонду, 13% від усіх військовослужбовців, котрі перебувають на фронті, - це підприємці.
За прогнозами Міністерства ветеранів, після війни в Україні буде від 5 до 6 мільйонів учасників бойових дій. При оптимістичному сценарії: 13% від 5 мільйонів - це десь 650 тисяч підприємців.
"Якщо кожен із них створить хоча б по одному робочому місцю, ми одразу ж втілимо мрію не одного українського уряду про 500 тисяч нових робочих місць. Принаймні 1,3 мільйона людей матимуть чим зайнятися по війні. Тобто, третина з 5 мільйонів ветеранів будуть прилаштовані в цивільному житті", - наголосив очільник АПВА.
Позняк переконаний, що ветерани можуть додати 1% до ВВП, якщо надати їм доступ до фінансових ресурсів. Це може бути грантова допомога або дешеві кредити, зокрема через державну підтримку ветеранських фінансових сервісів.
