Кіріллова: Ветерани війни можуть бути надзвичайно ефективними у цивільному секторі

Роботодавці в Україні дедалі більше усвідомлюють цінність ветеранів, адже це фахівці із унікальним досвідом та вмінням працювати в критичних умовах. Про це в інтерв’ю “Апострофу” розповіла заступниця міністра у справах ветеранів Юлія Кіріллова.

Зокрема, у розвиток ветерана держава інвестувала “значні ресурси, які сьогодні можуть бути надзвичайно ефективними й у цивільному секторі”.

“Снайпер – це людина, яка не просто витривала, сильна фізично, морально, не просто людина, яка вміє чекати. Це людина, яка вміє проводити складні математичні розрахунки в голові, їх ще 100-500 разів перевірити, і ці розрахунки 100% будуть точні. Бо від їх точності в якийсь період часу залежало життя цієї людини. Тому це точно хороші фінансові аналітики, працівники банківської сфери, тобто це люди, які вміють думати, аналізувати і прогнозувати наперед, які вміють працювати з цифрами”, – пояснила посадовиця.

У той же час, продовжила співрозмовниця видання, командири взводів, відділень – це хороші менеджери від середньої до високої ланки.

“До того ж, якщо говорити практично, у разі працевлаштування ветерана компанія отримує не лише надійного працівника, а й певну стабільність у роботі — адже ця людина вже пройшла службу, отримала поранення і не підлягає повторній мобілізації. Це особливо важливо для підприємств критичної інфраструктури, де безперервність процесів має ключове значення. У цьому контексті присутність ветерана в команді може стати додатковим заброньованим цивільним працівником”, – додала Кіріллова.

Вона також зауважила, що відомство працює над оновленням цивільних профстандартів з урахуванням потреб ветеранів. На розгляді нардепів з квітня лежить проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння працевлаштуванню учасників бойових дій та забезпечення їх економічної самостійності №13180. Ним пропонується запровадити квоту та гарантії для працевлаштування УБД за аналогією до соціальних гарантій, які передбачені для осіб з інвалідністю.