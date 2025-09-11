Войти

Сибіга: російська агресія зачепила вже практично всіх українських сусідів

російська агресія зачепила вже практично всіх українських сусідів, росія тестує та провокує країни, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Це є в інтересах наших сусідів, повітряний простір яких був порушений обʼєктами рф. У нас по периметру практично це зачепило вже всіх сусідів", - сказав він, спілкуючись з журналістами у Києві у середу.

Міністр зазначив, що в переважній більшості у сусідів є відповідні системи, які можуть збивати повітряні цілі над українською територією.

"Замовчування зараз не пройде. І я вам чітко можу сказати, що політика слабкості, задобрення агресора лише його спонукає", - заявив Сибіга.

Окремо він наголосив , що вторгнення дронів у польський повітряний простір - "порушення повітряного простору країни НАТО, це тест".

"росія тестує, вона провокує. Твердість реакції - єдине, що може зупинити російського агресора", - заявив міністр.

Сибіга





