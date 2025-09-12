Стало відомо, чи є в Україні пільга 100% на комунальні послуги для пенсіонерів

Для багатьох пенсіонерів сплата житлово-комунальних послуг перетворюється на справжнє випробування. Фіксовані пенсії часто ледве покривають базові потреби, а рахунки за тепло, воду та електроенергію щороку зростають.

Особливо важко тим, хто живе в сільській місцевості, де доступ до палива й ресурсів обмежений, а витрати на обігрів і опалення суттєво впливають на сімейний бюджет.

Факти ICTV дізнавалися, чи може пенсіонер не платити за комуналку та за яких умов.

Пенсіонери певних професій, які відпрацювали в сільській місцевості та залишилися там проживати після виходу на заслужений відпочинок, мають право на 100% знижку при оплаті житлово-комунальних послуг, а також на пільгове забезпечення твердим і рідким побутовим паливом чи скрапленим газом у межах визначених норм.

Хто з пенсіонерів може не платити за комунальні послуги:

педагоги;

медичні та фармацевтичні фахівці;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв та бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури та освіти у сфері культури.

Важливо, що право на пільгу мають лише ті пенсіонери, які на момент виходу на пенсію працювали на посадах, що дають таке право, та мають не менше трьох років відповідного стажу.

Це регламентовано наказом Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства культури і туризму України від 13 вересня 2006 року № 341/651/619/769 (зареєстрованим у Мін’юсті 10.11.2006 за №1193/13067).

Право на отримання пільг залежить також від рівня доходу, адже середньомісячний дохід сім’ї за попередні пів року в розрахунку на одного члена не повинен перевищувати межу, що надає право на податкову соціальну пільгу – 4 240 грн.

Дохід сім’ї — це сукупність усіх грошових надходжень, які отримують члени сім’ї протягом певного періоду (зазвичай місяць).

До нього можуть входити:

зарплати та гонорари;

пенсії та соціальні виплати;

доходи від підприємницької діяльності або власного бізнесу;

доходи від оренди майна чи нерухомості;

інші регулярні та законні надходження (дивіденди, стипендії тощо).

Знижка діє протягом 12 місяців із моменту подання заяви, але не довше кінця поточного календарного року. Водночас вона не поширюється на членів сім’ї пільговика.

Для отримання пільги пенсіонер, що перебуває на обліку в Реєстрі осіб із правом на пільги, має надати:

заяву про надання пільг на оплату комунальних послуг та палива;

підтвердження факту проживання у сільській місцевості.

Для внесення даних у Реєстр необхідно подати також заяву та довідку про право на пільгу. Її видають відділи освіти, охорони здоров’я, культури, райдержадміністрації, адміністрації колишніх місць роботи чи сільські/селищні ради (у разі ліквідації установи) на основі записів у трудовій книжці.

Звернутися для оформлення пільги можна: