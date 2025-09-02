Чи зміниться ціна на газ: тарифи на комунальні послуги з 1 вересня

У вересні підвищення вартості газу, електроенергії та постачання води на державному рівні не очікується.

Якими будуть тарифи на комунальні послуги з 1 вересня 2025 року – дізнавалися Факти ICTV.

Ціна на газ

До травня 2026 року 98% побутових споживачів Нафтогазу продовжать сплачувати за газ 7,96 грн за кубометр, зокрема у вересні 2025 року.

Для клієнтів інших газопостачальних компаній річні ціни на газ у вересні коливатимуться від 7,79 до 9,99 грн за кубометр, як і раніше.

Місячні тарифи можуть змінюватися залежно від ринкових умов, але основою залишаються річні тарифні пропозиції.

Вартість електрики

У квітні Кабінет міністрів затвердив постанову, за якою тарифи на електроенергію для населення залишатимуться незмінними до 31 жовтня 2025 року.

Це означає, що у вересні українці платитимуть 4,32 грн за кВт-год, а користувачі двозонних лічильників – 2,16 грн за кВт-год у нічний час (у період з 23:00 до 07:00).

Таким чином, ціна на електроенергію для побутових споживачів залишиться стабільною до листопада.

Варто зазначити, що на території України з 1 липня 2025 року стандарт напруги електромережі змінився з 220 В на 230 В, але тарифи залишатимуться незмінними.

Тарифи на воду

З 1 вересня підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення на рівні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, не передбачається, тож у вересні суми у платіжках залишаться без змін.

Проте тарифи можуть відрізнятися залежно від регіону, а місцева влада має право підвищувати їх самостійно. Тому споживачам слід уточнювати точну вартість послуг у свого постачальника.