Чи зміниться ціна на газ: тарифи на комунальні послуги з 1 вересня

У вересні підвищення вартості газу, електроенергії та постачання води на державному рівні не очікується.
Якими будуть тарифи на комунальні послуги з 1 вересня 2025 року – дізнавалися Факти ICTV.
Ціна на газ
До травня 2026 року 98% побутових споживачів Нафтогазу продовжать сплачувати за газ 7,96 грн за кубометр, зокрема у вересні 2025 року.
Для клієнтів інших газопостачальних компаній річні ціни на газ у вересні коливатимуться від 7,79 до 9,99 грн за кубометр, як і раніше.
Місячні тарифи можуть змінюватися залежно від ринкових умов, але основою залишаються річні тарифні пропозиції.
Вартість електрики
У квітні Кабінет міністрів затвердив постанову, за якою тарифи на електроенергію для населення залишатимуться незмінними до 31 жовтня 2025 року.
Це означає, що у вересні українці платитимуть 4,32 грн за кВт-год, а користувачі двозонних лічильників – 2,16 грн за кВт-год у нічний час (у період з 23:00 до 07:00).
Таким чином, ціна на електроенергію для побутових споживачів залишиться стабільною до листопада.
Варто зазначити, що на території України з 1 липня 2025 року стандарт напруги електромережі змінився з 220 В на 230 В, але тарифи залишатимуться незмінними.
Тарифи на воду
З 1 вересня підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення на рівні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, не передбачається, тож у вересні суми у платіжках залишаться без змін.
Проте тарифи можуть відрізнятися залежно від регіону, а місцева влада має право підвищувати їх самостійно. Тому споживачам слід уточнювати точну вартість послуг у свого постачальника.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023