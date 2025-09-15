Єрмак: путіна неможливо зупинити жодними компромісами чи домовленостями

Пропозиції віддати заморожені російські активи в обмін на припинення вогню не є предметними, інакше будь-який диктатор повторюватиме цю стратегію.

Про це у Телеграмі зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Укрінформ.

«Наприкінці тижня взяв участь у панельній дискусії на Yalta Economic Strategy 2025. Вийшла предметна розмова із дипломатичним радником голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо, спеціальним представником Президента США, генералом Кітом Келлогом, радником Федерального канцлера Німеччини з питань національної безпеки Гюнтером Заутером та дипломатичним радником Президента Франції Ксав’є Шателем», - йдеться у публікації.

Серед іншого Андрій Єрмак виділив ключові моменти зустрічі, зокрема:

- путіна неможливо зупинити жодними компромісами чи домовленостями – лише силою. Сказав, що це важливо усвідомити.

- Україна вже стала щитом Європи й усього вільного світу.

- Всі пропозиції віддати заморожені російські активи в обмін на припинення вогню не є предметними, адже агресор має заплатити за цю війну, інакше будь-який диктатор повторюватиме таку ж стратегію.

- Обговорення нової системи безпеки Європи та України, яка відіграватиме важливу роль та вже робить це.

Взагалі, система безпеки для України включає сильні та сучасно озброєні Збройні Сили, міжнародні гарантії, які вже підтримали 26 держав, а також санкції, членство в ЄС і гарантії відновлення нашої економіки, підкреслив керівник ОП.

«Останні події в Польщі з російськими дронами ще раз довели: настав час закрити українське небо, це буде захист не лише для нас, а й для всіх сусідів. І це має бути колективна робота, бо виклики нові для всієї Європи», - написав Андрій Єрмак.

Окремо були обговорені питання економіки.

«Попри війну 90% американських компаній залишаються працювати в Україні, і це демонструє віру у наше майбутнє, за що я дуже вдячний нашим партнерам. Ми довели, що вміємо боротися й перемагати, і саме на таких сильних позиціях ми готові до реальних переговорів про стійкий мир», - відзначив Андрій Єрмак.