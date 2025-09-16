Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Свириденко: Уряд ухвалив проєкт Держбюджету на 2026 рік і передає його в парламент

151
Свириденко: Уряд ухвалив проєкт Держбюджету на 2026 рік і передає його в парламент

Уряд ухвалив проєкт Державного бюджету України на 2026 рік і передає його на розгляд Верховної Ради. Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

«Ухвалили проєкт Державного бюджету України на 2026 рік і передаємо його на розгляд Верховної Ради. Зараз вся Україна має бути у Війську або для Війська. Це відображає і державний бюджет 2026», - повідомила Свириденко.

Основні показники проєкту Бюджету-2026

Видатки держбюджету: 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень від 2025).

Доходи: 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025).

Дефіцит: прогноз на рівні до 18,4 % ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року).

Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

«Головний пріоритет бюджету — безпека і оборона, наша соціальна стійкість. Усі власні надходження і запозичення Уряд спрямовує на Сили Оборони — грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів», - наголосила Свириденко.

Оборона: 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) на оборону (+168,6 млрд грн до 2025 року).

Виробництво зброї: щонайменше 44,3 млрд грн на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.

Підтримка інших сфер

Освіта: 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн до 2025 року).

Підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами — 30% з 1 січня 2026, 20% з 1 вересня 2026.

Безоплатне харчування для 4,4 млн школярів 1-11 класів по всій країні з 1 жовтня 2026.

Підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026.

Наука: 19,9 млрд грн (+5,4 млрд до 2025 року).

Включає фінансування для підтримки проєктів молодих вчених та підтримки найкращих наукових установ; створення центрів оборонних досліджень; виконання розробок на замовлення бізнесу.

Охорона здоров’я: 258 млрд грн (+38 млрд грн до 2025 року).

Збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги (підвищення до 35 тис. грн), а також медикам прифронтових регіонів, завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн до 2025 року).

Безкоштовні ліки для громадян, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, інших хронічних хвороб.

Чекап 40+: 10 млрд грн на нову адресну виплату для громадян віком від 40 років на проходження комплексного скринінгу здоров’я — у першу чергу перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоровʼя.

Пенсійне забезпечення: 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн до 2025 року).

Передбачена індексація пенсій.

Соціальна сфера: 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн до 2025 року)

допомога ВПО, підтримка осіб з інвалідністю та протезування, єЯсла, Пакунок школяра.

Новий напрям — фінансування заходів із підтримки демографічного розвитку 24,5 млрд грн, включно з допологовою підтримкою, одноразовими виплатами при народженні дитини та допомогою для догляду за дитиною до 1 року.

Ветеранська політика, допомога з інтеграцією в суспільстві: 17,9 млрд (+6,1 млрд грн до 2025 року).

Компенсація на житло ветеранам з інвалідністю І та ІІ групи, заходи з підтримки ветеранів, фахівці з супроводу ветеранів, фінансування ветеранських просторів.

Додатково 0,8 млрд грн на стоматологію для ветеранів.

Регіони. Загальні доходи громад складуть 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн до 2025 грн).

У тому числі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам з загального фонду держбюджету у 2026 році становитимуть 289,3 млрд грн.

Підтримка бізнесу: 41,5 млрд грн.

Доступні кредити "5-7-9%", забезпечення українців житлом за програмою "єОселя", індустріальні парки та інші ініціативи з надання грантів і підтримки українських виробників; продовження підтримки програми Brave1 для розробників оборонних технологій.

Агропромисловий комплекс: 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн до 2025 року)

Включає продовження програми грантів та компенсації відсотків за кредитами виробникам сільськогосподарських товарів за програмою "5-7-9%", 200 млн грн на державну дотацію аграрним виробникам як компенсація до половини витрат на будівництво та реконструкцію систем зрошення.

Культура: 15,8 млрд грн (+4,7 млрд грн до 2025 року).

Включає підтримку створення контенту для утвердження національної ідентичності та зміцнення національної єдності.

Принцип: українське для українців і про Україну для світу.

Публічні інвестиції для відновлення та модернізації України: 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн до 2025 року).

«Дякую всім міністерствам за напрацювання бюджету, в якому враховані і потреби наших Сил оборони та безпеки України, підтримка наших ветеранів та їхніх сімей, всі необхідні соціальні виплати, а також витрати, що гарантують стійкість України у час війни», - резюмувала Свириденко.

Свириденко, бюджет-2026
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 16 сентября 2025
Понедельник, 15 сентября 2025
Воскресенье, 14 сентября 2025
Суббота, 13 сентября 2025
Пятница, 12 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023