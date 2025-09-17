ООН скорочує свої видатки на понад 500 мільйонів доларів

Організація Об'єднаних Націй завершила перегляд оцінки бюджету на 2026 рік: запропоновано скорочення видатків більш ніж на 500 мільйонів доларів. Про це йдеться на сайті організації, передає УНН.
Зазначається, що переглянуті кошториси, представлені у понеділок, 15 вересня Консультативному комітету з адміністративних та бюджетних питань (ККАБВ), передбачають скорочення ресурсів на 15,1% та посад на 18,8% у регулярному бюджеті порівняно з 2025 роком.
«Допоміжний рахунок для операцій з підтримки миру, який фінансує персонал та послуги, що забезпечують підтримку місій ООН у всьому світі, також підлягає скороченню у період 2025/26 року», - йдеться у повідомленні.
У листі до держав-членів Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що скорочення стали результатом ретельного аналізу порядку виконання мандатів та розподілу ресурсів.
За словами високопосадовця ООН, оновлений проєкт бюджету становитиме 3,238 млрд доларів замість близько 3,7 млрд, як було раніше заплановано. Це означає скорочення 2681 робочого місця.
Антоніу Гутерріш повідомив про "зменшення більш ніж на 15% рівня регулярного бюджету", що еквівалентно приблизно 500 млн доларів.
Він підкреслив, що скорочення торкнуться трьох основних напрямів діяльності ООН - миру і безпеки, прав людини та сталого розвитку. Водночас програми для найменш розвинених країн залишаться без змін.
«Для деяких колег ці зміни означатимуть переїзд їхніх родин, для інших — нові функції чи зміну підпорядкування, а для певної частини — завершення служби в ООН», - пояснив він.
Очікується, що близько 200 співробітників із Женеви та Нью-Йорка переведуть у менш дорогі міста, зокрема Найробі. Це частина ініціативи UN80, яку Гутерріш просуває для підвищення гнучкості та ефективності організації.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023