МО України змінило процедуру списання військового майна

Міністерство оборони України затвердило зміни, що спрощують процедури списання військового майна та комплектування безпілотних апаратів і систем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони.

Відтепер командири бригад можуть списувати втрачене, пошкоджене чи знищене у боях майно за єдиним актом списання.

Єдиний простий принцип діє для всіх військових частин, що ведуть бухгалтерський облік, у тому числі для бригад, які не входять до складу родів військ. Це забезпечує уніфікацію процесу та усуває неоднозначності в документації.

Єдиним актом можна списати будь-яке майно, крім нерухомого — будівель та споруд.

Ліміт вартості майна для такого списання — до 1,7 млн грн.

За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, завдяки оновленому алгоритму командири зможуть самостійно затверджувати єдині акти списання військового майна.

“Зокрема, врегульовуються особливості списання безпілотників, боєприпасів та їх компонентів. При цьому, якщо облік ведеться в цифровому форматі, затвердження акту стає ще простішим і зручнішим, адже більше не потрібно буде вносити дані в паперові книги”, - зауважив Шмигаль.

Зміни внесені до Порядку списання військового майна у Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту (наказ № 81) з метою приведення у відповідність до Закону України "Про правовий режим військового майна у Збройних силах України”.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксани Ферчук, нові правила мінімізують кількість паперів, дають змогу списувати повний комплект БПЛА, включаючи компоненти та засоби ураження, сформувати один документ на списання за весь день роботи. “Підрозділи, що ведуть облік в цифрових системах, не потребують ведення додаткових паперових журналів. Це вивільнить час логістам та командирам на бойову роботу”, - наголосила Ферчук.

Тепер, після внесення змін, безпілотні апарати, системи, комплектуючі і боєприпаси до них списуються лише за актом списання в результаті пуску (або пусків). Інші акти не потрібні.

Зокрема, за цим актом можна списати безпілотні апарати і системи, витрачені для знищення цілі або як хибна мішень у ході бойових дій, а також на навчаннях, випробуваннях тощо; компоненти та обладнання, наприклад антени, плати, додаткові батареї; боєприпаси та вибухові матеріали, а також засоби підриву, витрачені під час запусків зазначених БПЛА.

Якщо протягом доби запускається більше одного БПЛА, складається один акт списання для всього підрозділу за добу.

Акт затверджується командиром військової частини, у бухгалтерському обліку якої відображене військове майно, що списується, після погодження службами забезпечення цієї військової частини. Погодження з посадовими особами вищих рівнів не потрібне.

Раніше розукомплектувати БПЛА було можливо лише з дозволу Командування Сил логістики. Це створювало незручності та вимагало часу та оформлення кількох паперових документів.

Відтепер комплектування та розукомплектування безпілотних апаратів і систем здійснюється на підставі одного акту — зміни якісного стану. А будь-який БПЛА можна переобладнати або використовувати саме ті комплектуючі, які потрібні підрозділу.

Акт затверджується командиром військової частини, погодження з посадовими особами вищих рівнів не потрібне.

Правила стосуються безпілотних авіаційних комплексів (систем), що включають безпілотні літальні апарати І класу; безпілотних наземних (роботизованих) комплексів (систем); безпілотних водних (плаваючих) комплексів (систем).

Зазначені безпілотні системи можуть бути розукомплектовані на окремі складові:

до введення в експлуатацію військовою частиною або центром забезпечення — якщо необхідно передати підрозділу БПЛА, обладнання для дистанційного керування, компоненти та інші складові для подальшого використання;

після введення в експлуатацію — у разі витрати, втрати, пошкодження або знищення безпілотних апаратів, обладнання для дистанційного керування чи інших компонентів, якщо їх відновлення неможливе або економічно недоцільне.

За оновленим порядком, якщо військова частина веде облік майна в інформаційно-комунікаційній системі, затвердження єдиного акту списання стає ще простішим: більше не потрібно дублювати дані в дві паперові книги (обліку втрат і обліку нестач) та готувати витяги з них. Враховується інформація в цифровому форматі, що економить час і зусилля.

Визначено чіткий перелік документів, які додаються для затвердження єдиного акта списання. До нього входять:

Витяг з наказу командира військової частини про списання військового майна.

Акт зміни якісного стану — у разі, якщо здійснювалося розукомплектування чи доукомплектування безпілотної системи.

Відомість щодо визначення залишкової вартості військового майна.

Витяги з книги обліку нестач та книги обліку втрат (у разі, якщо облік військового майна ще не ведеться в інформаційно-комунікаційній системі).

Матеріали фото- або відеофіксації факту знищення, втрати або пошкодження військового майна (за наявності).

Паспорт (формуляр) або дублікат на озброєння, техніку чи інше майно, що обліковується за номерними та якісними показниками (за наявності).

Будь-які інші документи чи матеріали не потрібні, вимагати їх забороняється.