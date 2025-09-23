Свириденко відповіла на петицію щодо підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників закладів освіти

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у відповідь на петицію заявила, що підвищення рівня оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ освіти є одним з пріоритетних завдань уряду, і Міністерство фінансів разом з Міністерством освіти і науки шукає найбільш ефективне рішення.

"Підвищення рівня оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ освіти є одним з пріоритетних завдань уряду. Проте у зв’язку з триваючою збройною агресією російської федерації проти України основним пріоритетом у використанні наявних ресурсів державного та місцевих бюджетів має бути реалізація заходів щодо обороноздатності країни, захисту безпеки населення та забезпечення функціонування бюджетної сфери", - йдеться у відповіді Свириденко на петицію.

За її словами, на сьогодні Міністерство фінансів разом з Міністерством освіти і науки шукає найбільш ефективні рішення щодо підтримки педагогічних та науково-педагогічних працівників і створення для них гідних умов оплати праці.

Зокрема, у проекті закону "Про державний бюджет на 2026 рік" з метою сприяння підвищенню престижності праці у сфері освіти для забезпечення якісного освітнього процесу враховано 53,8 млрд грн, які будуть спрямовані на підвищення оплати праці працівників закладів освіти.

Нагадаємо, 16 квітня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом підвищити заробітну плату педагогічним працівникам набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на петицію заявив, що підвищення посадових окладів педагогічним працівникам потребуватиме значних видатків, що під час воєнного стану проблематично.

5 вересня міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що на сьогодні в державному бюджеті немає достатніх коштів на виконання статті "Закону про освіту" щодо оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

7 вересня чергова петиція на сайті Кабміну із закликом забезпечити гідний рівень оплати праці педагогічним і науково-педагогічним працівникам набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

16 вересня міністр освіти Лісовий заявив, що проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає підвищення на 50% середньої заробітної плати для педагогів. Зокрема, з 1 січня на 30% та з 1 вересня ще на 20%.