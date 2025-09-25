СЗРУ: В росії під оподаткування потрапили доходи з банківських депозитів

Мешканці росії масово отримали повідомлення від податкової про сплату податку на доходи з банківських депозитів за 2024 рік. Влада пояснює це «соціальною справедливістю», але фактично податок покликаний компенсувати бюджетні втрати через війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Податок на доходи з банківських депозитів у росії наразі стягується за базовою ставкою 13 %. Для громадян із річним доходом понад 5 млн рублів ставка зростає до 15 %.

З 2025 року в росії запровадять прогресивну шкалу оподаткування з максимальною ставкою 22 %, за якою нараховуватимуть податки на депозити вже з 2026 року.

За перші надходження від нового податку у 2023 році бюджет рф отримав 111 млрд рублів. Крім того, уряд схвалив проєкт федерального бюджету на 2026–2028 роки з дефіцитом у 54,6 млрд доларів. Серед ключових заходів – підвищення ПДВ до 22 %, зменшення порогу для спрощеної системи оподаткування та скасування пільгових страхових тарифів для малого та середнього бізнесу.

За словами експертів, ці заходи покликані компенсувати стрімке виснаження бюджету через військові витрати, а не вирішувати соціальні проблеми громадян.