Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Сибіга: Винні в злочинах проти України мають бути притягнуті до відповідальності

88

Україна розраховує на лідерство Ради Європи в просуванні Спецтрибуналу для розслідування злочину агресії рф проти України, заявив мінівстр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Дякую Вам, Генеральний секретарю, за Вашу непохитну солідарність. Україна розраховує на лідерство Ради Європи у просуванні Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. Винні в таких злочинах мають бути притягнуті до відповідальності", - написав Сибіга в соцмережі Х з репостом допису генсека Ради Європи Алена Берсета.

Той, у свою чергу, написав: "Наша держава-член Україна мужньо чинить опір постійним, нещадним, цілодобовим атакам. Рада Європи вас не підведе!".

Сибіга
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 29 сентября 2025
Воскресенье, 28 сентября 2025
Суббота, 27 сентября 2025
Пятница, 26 сентября 2025
Четверг, 25 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023