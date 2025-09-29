Сибіга: Винні в злочинах проти України мають бути притягнуті до відповідальності

Україна розраховує на лідерство Ради Європи в просуванні Спецтрибуналу для розслідування злочину агресії рф проти України, заявив мінівстр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Дякую Вам, Генеральний секретарю, за Вашу непохитну солідарність. Україна розраховує на лідерство Ради Європи у просуванні Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. Винні в таких злочинах мають бути притягнуті до відповідальності", - написав Сибіга в соцмережі Х з репостом допису генсека Ради Європи Алена Берсета.
Той, у свою чергу, написав: "Наша держава-член Україна мужньо чинить опір постійним, нещадним, цілодобовим атакам. Рада Європи вас не підведе!".
